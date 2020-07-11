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LiveCredit подберет идеальный займ для вас

«LiveCredit» — специализированный сервис по подбору микрофинансовых организаций в РК. На сайте собраны предложения исключительно от МФО, деятельность которых регламентирована лицензией Центробанка Казахстана.

На нашем портале имеется все необходимые сведения, касающиеся микрозаймов и программ кредитования МФО. Мы не утаиваем негативную информацию, не стремимся утаить отдельные недочеты в работе кредиторов. Мы не рекламируем микрофинансовые организации, а даем возможность заемщикам — гражданам Казахстана — выбрать для себя самые привлекательные условия кредитования.

Мы сделали все, чтобы подбор кредита был максимально комфортным. Можно отобрать подходящие предложения, затратив на это считанные секунды. Достаточно лишь указать параметры микрокредита: срок кредитования, необходимую сумму и вариант выдачи заемных средств.

Система фильтров позволяет сортировать предложения по таким критериям:

  • процентная ставка;
  • рейтинг;
  • быстрота обработки заявок.

Кроме того, мы оказываем услуги индивидуального подбора микрозаймов. К услугам пользователей — лучшие специалисты в области финансового анализа и права, которые помогут найти предложения, наиболее привлекательные для конкретного клиента. Они оценивают выгодность предложений от МФО, выполняя их комплексный анализ по нескольким факторам. Пользование сервисом «LiveCredit», консультационная поддержка профессионалов — это уникальная возможность повысить собственную финансовую грамотность.

Выбор кредитов с помощью «LiveCredit»: преимущества

5 основных возможностей, которые дает наш сервис выбора кредитов.

  1. Сравнение предложений от всех лицензионных МФО.
  2. Ознакомление с отзывами реальных заемщиков микрофинансовых организаций.
  3. Быстрое нахождение предложений от МФО, которые наилучшим образом подходят под требования конкретного пользователя, кредитуют даже людей с низким кредитным рейтингом.
  4. Оформление и получение кредита на банковскую карту, счет или электронный кошелек в течение получаса.
  5. Получение исчерпывающе подробной информации о финансовых услугах, кредитных продуктов от всех МФО, собранных на сайте-агрегаторе.

Продолжительность пользования сервисом «LiveCredit» не лимитирована, посетить сайт можно круглосуточно, без перерывов на выходные или праздничные дни. Выберите самый выгодный для себя кредит, внимательно изучите все условия кредитной организации и подавайте онлайн-заявку!

 

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Выдано займов

 

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Отзывов размещено

 

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МФО в рейтинге

 

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