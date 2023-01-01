Онлайн займы в Казахстане

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Диапазон APR от 3.65 до 730 %. МФО ведет деятельность с 18.06.2015. Юридический адрес - г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 208 А, кв 222, Тел.: +7 (775) 030 0247.

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APR - 69.35 %. Юридический адрес - г. Алматы, Алмалинский р-н, ул.Толе Би, 265, Тел.: 88000805005.

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Юридические сведения

Диапазон APR от 3.65 до 511 %. МФО ведет деятельность с 11.08.2022. Юридический адрес - 050000, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, 16, Тел.: +7 (700) 888-55-88.

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APR - 69.35 %. Юридический адрес - г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.19, офис.А29, Тел.: +7 (727) 346 86 07.

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APR - 58.4 %. Юридический адрес - г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 210, БЦ Koktem Grand, 11 этаж, Тел.: 77020750888.

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APR - 912.5 %. Юридический адрес - Нет данных, Тел.: +3 (620) 211-45-38.

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APR - 730 %. Юридический адрес - г. Талдыкорган, ул. Шахворостова, 113, почтовый идекс 040000, Тел.: 77010595817.

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APR - 3.65 %. Юридический адрес - 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 78, н.п. 1, Тел.: +7 (727) 312-23-78.

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APR - 3.65 %. Юридический адрес - 03056, Киев, Борщаговская, 144, Тел.: Нет данных.

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APR - 3.65 %. Юридический адрес - 050000, Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, ул. Сатпаева, д. 35А, н.п. 44, Тел.: +77132941594.

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Hava
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Юридические сведения

APR - 182.5 %. Юридический адрес - г. Алматы, проспект Сейфуллина 502, 8 этаж, Тел.: +7 778 003 77 77.

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TimeZaim
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Юридические сведения

Диапазон APR от 3.65 до 365 %. МФО ведет деятельность с 03.09.2021. Юридический адрес - 050010, г.Алматы, ул. Толе би, 298/2, Тел.: 77273410417.

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CreditPlus
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Юридические сведения

APR - 730 %. Юридический адрес - г. Алматы, ул. Жибек Жолы 135, блок 1, офис 1082, Тел.: +7 700 777 17 07.

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Credit365
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Юридические сведения

Диапазон APR от 3.65 до 547.5 %. МФО ведет деятельность с 05.04.2021. Юридический адрес - г. Алматы, Алмалинский р-н, улица Жумалиева, д. 86, 3 этаж, почтовый индекс 050026, Тел.: 87083650000.

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GMoney
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1.5% в день
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до 45 дней
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8 минут
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Юридические сведения

APR - 547.5 %. Юридический адрес - г. Алматы, ул. Жандосова 2, офис 218, Тел.: 77272509832.

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Vivus
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0.01% в день
Ставка
до 21 дня
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5 минут
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Юридические сведения

APR - 346.75 %. Юридический адрес - 010000, г.Астана, район "Есиль", улица Сығанақ, здание № 45, 1405, Тел.: 8 (800) 004-50-40.

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Koke
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0.1% в день
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Юридические сведения

APR - 1095 %. Юридический адрес - г. Алматы, пр.Сейфуллина, 410/78, кв.офис офис 512, Тел.: +7 775 0319 000.

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Юридические сведения

APR - 3.65 %. Юридический адрес - 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 127Б, Тел.: Нет данных.

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APR - 69.35 %. Юридический адрес - г. Алматы, Медеуский р-н, пр.Достық, 210, (2-Ой Блок), 12 Этаж, Тел.: +7 778 096 5555.

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APR - 3.65 %. Юридический адрес - 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 78, н.п. 1, Тел.: +7 (727) 312-28-33.

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Юридические сведения

APR - 3.65 %. Юридический адрес - 5000, г. Алматы, Проспект Достык, 38, Тел.: +7 (705) 927-77-71.

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Диапазон APR от 3.65 до 445.3 %. МФО ведет деятельность с 16.05.2020. Юридический адрес - г. Алматы, 050057 ул. Ауэзова 112/15 н.п 8, Тел.: 77007501500.

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Юридические сведения

APR - 365 %. Юридический адрес - 050023, г. Алматы, Бостандыкский р-н, микрорайон Нур Алатау, Е. Рахмадиев, 25А, Тел.: 77273559696.

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APR - 3.65 %. Юридический адрес - Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 113/55, н.п. 40, Тел.: +7 (705) 927-77-71.

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Сравнение кредитов
ЗаймерЗаймер
TurboMoneyTurboMoney
ACredit
Честное словоЧестное слово
SalemSalem
Binixo
Quick MoneyАкша Бар (Quick Money)
У Соседа
Finloo
TengikTengik
Hava KZHava
TimeZaimTimeZaim
CreditPlusCreditPlus
Credit365Credit365
GMoneyGMoney
Vivus
KokeKoke
Crezu
TengoTengo
Eva Zaym
Деньги-КликДеньги-Клик
CcloanCcloan
SOS CreditSOS Credit
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QanatQanat
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SOSO
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TengeDaTengeDa
CashoffCashoff
  Сумма кредита Процентная ставка Срок кредита Время оформления  

Что значит онлайн займ в Казахстане?

Займы онлайн  — это самый простой способ получения денег быстро и без лишних документов для решения финансовых трудностей. Кратковременные онлайн кредиты можно потратить на различные нужды, подтверждение целевого использования не требуется.

Лимит и процентная ставка зависят от категории кредитора — МКО или МФО Казахстана. К отличительным характеристикам предложений финансовых компаний республики Казахстана можно отнести:

МФО специализируются на нецелевых займам, деньги до зарплаты могут быть потрачены по своему усмотрению:

Современные технологии позволяют оформить займ онлайн практически каждому жителю Казахстана, не выходя из дома. Процедура максимально упрощена, деньги могут быть зачислены в течение нескольких часов.

Какие займы онлайн представлены в нашем каталоге?

На нашем сайте размещен каталог с самыми выгодными предложениями на финансовом рынке Казахстана. Все займы онлайн отсортированы по категориям.

По продолжительности пользования деньгами, микрозаймы делятся на два вида:

По способу выдачи можно получить деньги:

По типу обеспечения:

По способу оформления можно выбрать классический займ с личным присутствием в офисе компании или online в любое время суток.

По вариантам погашения доступны аннуитетные займы — с ежемесячной оплатой равными частями и дифференцированные, которые предполагают начисление процентов на остаток задолженности.

Новички также могут получить займ без процентов (ставка 0,01 % в день). Для постоянных клиентов также периодически проводят выгодные акции с дисконтами.

Онлайн займ на карту и кредит в банке – какая разница?

Между банковским кредитом и займом в МФО есть несколько ключевых отличий:

Плюсы онлайн займа

Сотрудничество с микрофинансовыми компаниями дает несколько выгодных преимуществ:

Минусы онлайн кредита

К недостаткам онлайн займов можно отнести следующее:

Очевидно, что взвесив все за и против, можно получить больше пользы от займов, чем недостатков.

Кто может взять онлайн кредит на карту в Казахстане?

К потенциальным заемщикам выдвигают минимальные требования:

Это основные требования, но компании оставляют за собой право выдвигать дополнительные условия, например, загрузку фото с разворотом паспорта.

Соответствие следующим условиям увеличит шансы на согласование кредита:

Что нужно чтобы оформить онлайн займ на карту?

Чтобы получить микрокредит необходимо заполнить короткую анкету, в которой должна быть указана персональная информация. Компании зачастую требуют только паспорт, но добавление второго документа (водительского удостоверения, заграничного паспорта, страхового полиса, идентификационного номера налогоплательщика) существенно повышает уровень доверия.

В некоторых случаях с клиентом может связаться представитель МФО для уточнения информации или подтверждения заявки.

Куда можно получить деньги?

Онлайн займ на карту можно получить, не выходя из дома. Пользователь заполняет заявку онлайн. Скорость зачисления зависит от выбранного способа передачи денег после одобрения:

Как взять займ?

Пошаговая инструкция получения денег:

О решении клиента уведомляют с помощью смс. Если заявка одобрена, нужно подписать электронный договор, деньги будут перечислены моментально.

Как отдать кредит?

Для удобства пользователей предоставляют несколько способов погашения экспресс займа:

Многие микрофинансовые компании дают возможность досрочно погасить займ на карту. Детальную информацию можно найти в электронном договоре. Штрафные санкции за преждевременное выполнение обязательств не предусмотрены.

Что делать если нет денег вернуть займ в Казахстане?

Если клиент МФО КЗ не может своевременно выполнить обязательства, ему предлагают продлить срок действия договора. Пролонгация предполагает перенос даты погашения займа на более длительный срок.

Период продления может быть равен изначально установленному договором сроку. Ключевое условие для подключения услуги — оплата начисленных процентов. Тело кредита в этот период не погашается.

Порядок подключения пролонгации максимально простой:

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Как правило, решение принимает скоринговая система. После рассмотрение заявки подтвердить согласие нужно с помощью кода из текстового сообщения. Важно учитывать сроки, пролонгацию желательно оформлять не позднее, чем за 2 дня до даты погашения задолженности, что позволит сохранить хорошую кредитную историю и избежать начисления штрафных санкций.

Что будет делать МФО в случае неуплаты займа?

Если клиент не воспользуется предложением МФО KZ и не подключит услугу пролонгации, возникнет просрочка. Представители компании будут пытаться связаться с заемщиком для выяснения причин. Если решить вопрос не удастся, будут начислены штрафные санкции. Величина задолженности за онлайн займ в Казахстане будет возрастать с каждым днем.

Спустя месяц компания может передать дело в суд или обратиться к коллекторам. Испортится кредитная история, так как все кредиты онлайн отражаются в БКИ. Во избежание неприятных последствий важно как можно раньше поставить в известность кредитора  о возникших сложностях. МФО РК заинтересованы в возврате долга за онлайн кредит на карту, поэтому готовы идти на уступки.

Этапы работы
Выбор МФО
Выбрать МФО
Изучение условий МФО
Изучить условия
Переход на сайт МФО
На сайт МФО
Оформление заявки на кредит
Оформить заявку
Ожидание решения по заявки на займ
Ожидать решение
Получение денег
Получить деньги
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