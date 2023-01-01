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Что значит онлайн займ в Казахстане?

Займы онлайн — это самый простой способ получения денег быстро и без лишних документов для решения финансовых трудностей. Кратковременные онлайн кредиты можно потратить на различные нужды, подтверждение целевого использования не требуется.

Лимит и процентная ставка зависят от категории кредитора — МКО или МФО Казахстана. К отличительным характеристикам предложений финансовых компаний республики Казахстана можно отнести:

небольшую сумму;

короткий срок пользования деньгами;

высокие процентные ставки;

простоту оформления;

минимальный перечень требований — большинство компаний требуют только паспорт;

все легальные кредиторы внесены в специальный реестр государственного регулятора.

МФО специализируются на нецелевых займам, деньги до зарплаты могут быть потрачены по своему усмотрению:

на приобретение товаров первой необходимости, бытовой техники;

для оплаты обучающих курсов, тренингов;

на покупку медикаментов, внесение платежа за проведение оперативного вмешательства;

на срочное погашение задолженности.

Современные технологии позволяют оформить займ онлайн практически каждому жителю Казахстана, не выходя из дома. Процедура максимально упрощена, деньги могут быть зачислены в течение нескольких часов.

Какие займы онлайн представлены в нашем каталоге?

На нашем сайте размещен каталог с самыми выгодными предложениями на финансовом рынке Казахстана. Все займы онлайн отсортированы по категориям.

По продолжительности пользования деньгами, микрозаймы делятся на два вида:

краткосрочные онлайн займы в Казахстане;

кредиты на длительный срок (от 2 месяцев до несколько лет) — предложение, как правило, доступно постоянным клиентам.

По способу выдачи можно получить деньги:

наличными — в официальном представительстве компании;

на банковскую карту;

через платежные системы, такие как Киви, Юмани;

на счет IBAN;

на счет номера мобильного телефона.

По типу обеспечения:

необеспеченные — на приобретение товаров или оплату услуг;

под залог — как правило, МФО работают с транспортными средствами без ПТС, при согласовании заявки на онлайн кредит на длительный срок.

По способу оформления можно выбрать классический займ с личным присутствием в офисе компании или online в любое время суток.

По вариантам погашения доступны аннуитетные займы — с ежемесячной оплатой равными частями и дифференцированные, которые предполагают начисление процентов на остаток задолженности.

Новички также могут получить займ без процентов (ставка 0,01 % в день). Для постоянных клиентов также периодически проводят выгодные акции с дисконтами.

Онлайн займ на карту и кредит в банке – какая разница?

Между банковским кредитом и займом в МФО есть несколько ключевых отличий:

банки требуют подтверждения официального дохода и занятости, МФО кредитуют различные категории пользователей, включая и безработных;

суммы займов в МФО ограничены. Банки, как правило, требуют обеспечения, поэтому согласовывают крупные суммы на длительный срок;

процентная ставка — в банке зачастую ниже, ежегодная, в МФО начисляется ежедневно;

финансовые компании специализируются на краткосрочных займах до 1 месяца, банковские кредиты выдают на несколько лет с возможностью пролонгации;

в микрофинансовых компаниях деньги можно взять на любые цели без обязательного подтверждения их использования. Банки могут провести проверку и при выявлении нарушений договора начислить санкции;

банкам понадобится полный пакет документов и справок для подтверждения платежеспособности. МФО в большинстве случаев достаточно паспорта;

требования к потенциальным клиентам в микрофинансовых организациях минимальные. Банки оценивают множество параметров, потребуется прописка в регионе присутствия банка и личная подача заявки;

оформляют займы моментально, процедура выдачи банковских кредитов занимает несколько дней;

МФО начисляют проценты за пользование займом, взимают штрафные санкции за просрочку. Клиентам также доступна пролонгация договора. Банки начисляют плату за пользованием деньгами, штрафные санкции действуют не только за несвоевременно выполненные обязательства, но и в случае нецелевого использования денежных средств;

отличаются и способы погашения — оплатить услугу микрофинансовых компаний, как правило, можно одним платежом. Также условиями договора может быть предусмотрен аннуитет или индивидуальный график погашения. Банковские кредиты выплачиваются равными суммами через равные промежутки времени.

Плюсы онлайн займа

Сотрудничество с микрофинансовыми компаниями дает несколько выгодных преимуществ:

решение по заявке принимают быстро. Через 15-20 минут будет отправлено уведомление в текстовом сообщении. Некоторые банки Казахстана сократили сроки оформления, но в большинстве случаев приходится ждать как минимум один рабочий день;

деньги на карту, электронный кошелек, баланс мобильного телефона зачисляют сразу после согласования заявки. Очень редко возникают вопросы или понадобятся дополнительные документы, но, как правило, займ переводят моментально;

отправить заявку на кредит можно в любом месте, где есть доступ к Интернету. Подойдет любой гаджет — смартфон, планшет, ноутбук и ПК;

с условиями оформления займа можно ознакомиться еще до подачи запроса на официальном сайте МФО. Большинство компаний также размещают типовой договор в разделе «Документы». Онлайн калькулятор поможет рассчитать полную стоимость займа с помощью двух параметров — суммы и срока пользования деньгами;

финансовые организации выдают займы с испорченной кредитной историей. К тому же пользование услугами МФО поможет исправить рейтинг в БКИ;

не понадобятся справки о доходах, пенсионное или водительское удостоверение, идентификационный номер;

для подачи заявки нужно заполнить простую анкету, на это уйдет несколько минут;

политика компаний простая и прозрачная, не взимаются дополнительные комиссии, клиенты оплачивают только начисленные проценты, согласно договору;

нет необходимости привлекать поручителей и обеспечивать залог;

вместе с электронным договором клиент МФО получит график возврата средств.

Минусы онлайн кредита

К недостаткам онлайн займов можно отнести следующее:

высокая процентная ставка — для нивелирования рисков, в особенности для пользователей из категории проблемных клиентов, компании могут устанавливать не самые выгодные условия;

ограниченный срок пользования деньгами — договор, как правило, действует не больше 30 дней;

ограниченный лимит — МФО выдают небольшие суммы до зарплаты, реже компании предлагают долгосрочные займы на несколько миллионов тенге.

Очевидно, что взвесив все за и против, можно получить больше пользы от займов, чем недостатков.

Кто может взять онлайн кредит на карту в Казахстане?

К потенциальным заемщикам выдвигают минимальные требования:

гражданство Казахстана;

совершеннолетний возраст — от 18 лет или 21 года;

регистрация и постоянное проживание в одном из населенных пунктов страны;

стабильный доход, это может быть и неофициальный источник;

актуальный номер мобильного телефона, обязательно оформленный на заявителя.

Это основные требования, но компании оставляют за собой право выдвигать дополнительные условия, например, загрузку фото с разворотом паспорта.

Соответствие следующим условиям увеличит шансы на согласование кредита:

отсутствие открытой задолженности;

наличие официальной работы;

несколько дополнительных источников дохода — пенсия, гранды, арендная плата.

Что нужно чтобы оформить онлайн займ на карту?

Чтобы получить микрокредит необходимо заполнить короткую анкету, в которой должна быть указана персональная информация. Компании зачастую требуют только паспорт, но добавление второго документа (водительского удостоверения, заграничного паспорта, страхового полиса, идентификационного номера налогоплательщика) существенно повышает уровень доверия.

В некоторых случаях с клиентом может связаться представитель МФО для уточнения информации или подтверждения заявки.

Куда можно получить деньги?

Онлайн займ на карту можно получить, не выходя из дома. Пользователь заполняет заявку онлайн. Скорость зачисления зависит от выбранного способа передачи денег после одобрения:

на банковскую карту — самый удобный и распространенный способ. Деньги зачисляются сразу после подписания договора, независимо от платежной системы — Виза или Мастеркард. При проведении верификации проверяют данные пользователя, в том числе и принадлежность платежного средства. Карта должна быть именной и оформленной на заявителя;

— самый удобный и распространенный способ. Деньги зачисляются сразу после подписания договора, независимо от платежной системы — Виза или Мастеркард. При проведении верификации проверяют данные пользователя, в том числе и принадлежность платежного средства. Карта должна быть именной и оформленной на заявителя; перевод на цифровой кошелек — стандартно МФО требуют, чтобы кошельки было идентифицированы. Как и в случае с банковскими картами, деньги зачисляются моментально;

— стандартно МФО требуют, чтобы кошельки было идентифицированы. Как и в случае с банковскими картами, деньги зачисляются моментально; на счет IBAN — проведение транзакции может занять от 3 до 5 банковских дней;

— проведение транзакции может занять от 3 до 5 банковских дней; денежный перевод — этот вариант подойдет пользователям, у которых нет других подходящих платежных инструментов. Сразу после отправления перевода его можно забрать в ближайшем пункте выдачи;

— этот вариант подойдет пользователям, у которых нет других подходящих платежных инструментов. Сразу после отправления перевода его можно забрать в ближайшем пункте выдачи; наличными в представительстве МФО — за деньгами можно прийти в день одобрения заявки.

Как взять займ?

Пошаговая инструкция получения денег:

сравнение предложений в разных МФО;

выбор подходящих условий. Можно отправить заявки в несколько компаний, но важно делать это в разное время, так как подобная активность может плохо отразиться на кредитной истории;

подача заявки на официальном сайте организации, для этого нужно зарегистрироваться. Чем детальнее будет заполнена анкета, тем выше вероятность одобрения заявки;

выбор суммы и срока займа с помощью онлайн-калькулятора;

пользователь указывает способ зачисления денег;

подтверждение номера мобильного телефона с помощью проверочного кода из текстового сообщения;

отправка заявки на рассмотрение.

О решении клиента уведомляют с помощью смс. Если заявка одобрена, нужно подписать электронный договор, деньги будут перечислены моментально.

Как отдать кредит?

Для удобства пользователей предоставляют несколько способов погашения экспресс займа:

наличными в представительстве МФО;

по реквизитам на расчетный счет компании в кассе любого банка Казахстана;

через платежные системы;

в терминалах самообслуживания;

в салонах мобильной связи;

с банковской карты пользователя в личном кабинете МФО.

Многие микрофинансовые компании дают возможность досрочно погасить займ на карту. Детальную информацию можно найти в электронном договоре. Штрафные санкции за преждевременное выполнение обязательств не предусмотрены.

Что делать если нет денег вернуть займ в Казахстане?

Если клиент МФО КЗ не может своевременно выполнить обязательства, ему предлагают продлить срок действия договора. Пролонгация предполагает перенос даты погашения займа на более длительный срок.

Период продления может быть равен изначально установленному договором сроку. Ключевое условие для подключения услуги — оплата начисленных процентов. Тело кредита в этот период не погашается.

Порядок подключения пролонгации максимально простой:

выбрать в личном кабинете условия;

указать период;

отправить заявку.

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Как правило, решение принимает скоринговая система. После рассмотрение заявки подтвердить согласие нужно с помощью кода из текстового сообщения. Важно учитывать сроки, пролонгацию желательно оформлять не позднее, чем за 2 дня до даты погашения задолженности, что позволит сохранить хорошую кредитную историю и избежать начисления штрафных санкций.

Что будет делать МФО в случае неуплаты займа?

Если клиент не воспользуется предложением МФО KZ и не подключит услугу пролонгации, возникнет просрочка. Представители компании будут пытаться связаться с заемщиком для выяснения причин. Если решить вопрос не удастся, будут начислены штрафные санкции. Величина задолженности за онлайн займ в Казахстане будет возрастать с каждым днем.

Спустя месяц компания может передать дело в суд или обратиться к коллекторам. Испортится кредитная история, так как все кредиты онлайн отражаются в БКИ. Во избежание неприятных последствий важно как можно раньше поставить в известность кредитора о возникших сложностях. МФО РК заинтересованы в возврате долга за онлайн кредит на карту, поэтому готовы идти на уступки.